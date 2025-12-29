Родившаяся без матки американка успешно выносила второго ребенка

Аманда Груэндел из американского штата Юта во второй раз стала матерью после того, как ей пересадили матку от донора. Она родилась без этого органа, но благодаря врачам, которые провели уникальную операцию по трансплантации в 2020 году, все-таки смогла родить.
Женщина призналась, что для нее было огромной честью просто участвовать в этих исследованиях. После успешной пересадки и ЭКО у них с мужем родилась первая дочь Грейс. Уже в ноябре 2025 года семья встретила второго ребенка — сына Леона.
Решение завести второго малыша далось паре тяжело. Груэндел рассказала, что им пришлось пережить много трудностей. Они столкнулись с неудачными попытками переноса эмбрионов и выкидышем, прежде чем смогли родить сына.
По правилам программы, после одной или двух беременностей врачи удаляют пересаженный орган. Это делается, чтобы женщина смогла прекратить прием лекарств, подавляющих иммунитет. Сразу после рождения сына Аманде уже удалили трансплантированную матку.
— Это было трудно, сложно, невероятно и чудесно, — передает слова Груэндел WHIO.
Еще летом в США родился мальчик из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет. Родители «усыновили» эмбрион у женщины, которая прошла процедуру ЭКО в 1994 году.