Жителям Башкирии пояснили, как будет выплачена зарплата за декабрь

Как уточняет заместитель руководителя ГТИ республики Оксана Ванскова, согласно статье 136 Трудового кодекса РФ, если установленная в организации дата выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, деньги необходимо перечислить работникам накануне. Поскольку каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января, то есть, вся следующая неделя нерабочая, окончательный расчет за декабрь необходимо произвести 30 декабря, даже если по графику выплата приходится на период с 1 по 11 января.