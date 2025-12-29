Жителям Башкирии пояснили, как будет выплачена зарплата за декабрь

Гострудинспекция Башкирии напомнила работодателям о сроках выплаты заработной платы за декабрь в условиях длинных новогодних каникул. Основное внимание ведомство уделило правилам расчета, чтобы избежать нарушений.
Как уточняет заместитель руководителя ГТИ республики Оксана Ванскова, согласно статье 136 Трудового кодекса РФ, если установленная в организации дата выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, деньги необходимо перечислить работникам накануне. Поскольку каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января, то есть, вся следующая неделя нерабочая, окончательный расчет за декабрь необходимо произвести 30 декабря, даже если по графику выплата приходится на период с 1 по 11 января.
В этом случае интервал между выплатой декабрьского расчета и январского аванса превысит 15 календарных дней. Однако, как подчеркивает Ванскова, это не будет считаться нарушением закона, так как действует исключительное правило о переносе срока выплаты, совпавшего с официальным выходным днем.
