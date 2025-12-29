Умерла киновед и член Союза кинематографистов России Гарена Краснова

Киновед, член Союза кинематографистов России Гарена Викторовна Краснова (Донченко) умерла на 81-м году жизни, сообщили в телеграм-канале Союза кинематографистов.
Гарена Краснова скончалась 25 декабря 2025 года. Она родилась 16 декабря 1945 года в Кемеровской области. В 1971 году окончила киноведческий факультет ВГИКа, после чего работала научным сотрудником отдела зарубежных стран НИИ киноискусства.
С 1988 года Краснова была активным членом Гильдии киноведов и кинокритиков, а с 2016 года трудилась в рукописном отделе Музея кино. Она является автором многочисленных публикаций и более 20 книг, посвящённых зарубежному кинематографу.
В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким коллеги, отметив её вклад в развитие отечественного киноведения и доброжелательное отношение к коллегам.
