Умерла киновед и член Союза кинематографистов России Гарена Краснова

Киновед Гарена Краснова, автор более 20 книг по зарубежному кино, скончалась на 81-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов.

Источник: Аргументы и факты

Киновед, член Союза кинематографистов России Гарена Викторовна Краснова (Донченко) умерла на 81-м году жизни, сообщили в телеграм-канале Союза кинематографистов.

Гарена Краснова скончалась 25 декабря 2025 года. Она родилась 16 декабря 1945 года в Кемеровской области. В 1971 году окончила киноведческий факультет ВГИКа, после чего работала научным сотрудником отдела зарубежных стран НИИ киноискусства.

С 1988 года Краснова была активным членом Гильдии киноведов и кинокритиков, а с 2016 года трудилась в рукописном отделе Музея кино. Она является автором многочисленных публикаций и более 20 книг, посвящённых зарубежному кинематографу.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким коллеги, отметив её вклад в развитие отечественного киноведения и доброжелательное отношение к коллегам.

Ранее сообщалось о смерти певицы Татьяны Дасковской, известной исполнением песен в советских кинофильмах, в том числе композиции «Прекрасное далёко» из фильма «Гостья из будущего».