В Ростовской области израсходовали 2 тысячи тонн противогололедных материалов

За сутки на проезжей части, подведомственной ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Ростовской области, израсходовали 2089 тонн пескосоляной смеси. Об этом со ссылкой на дорожное агентство сообщает «Городской репортер».
Также в регионе в расчистке и превентивной обработке трасс задействовали 62 спецмашины. Дорожные службы круглосуточно следят состоянием магистралей, в том числе с помощью системы спутникового метео- и видеоконтроля.
Водителей просят быть осторожными в сложных погодных условиях. Нужно придерживаться безопасной скорости и соблюдать дистанцию, не следует мешать работе дорожной техники.
