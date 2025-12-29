Ричмонд
В Ростовской области израсходовали 2 тысячи тонн противогололедных материалов

На донских трассах потребовалось 62 спецмашины и 2 тысячи тонн противогололедных материалов.

Источник: Комсомольская правда

За сутки на проезжей части, подведомственной ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Ростовской области, израсходовали 2089 тонн пескосоляной смеси. Об этом со ссылкой на дорожное агентство сообщает «Городской репортер».

Также в регионе в расчистке и превентивной обработке трасс задействовали 62 спецмашины. Дорожные службы круглосуточно следят состоянием магистралей, в том числе с помощью системы спутникового метео- и видеоконтроля.

Водителей просят быть осторожными в сложных погодных условиях. Нужно придерживаться безопасной скорости и соблюдать дистанцию, не следует мешать работе дорожной техники.

