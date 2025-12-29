ФШР опровергла сообщения о связи со складом, куда перевезли вещи Долиной

Напомним, Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую певица прожала Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Долина настаивала на том, чтобы Лурье разрешила ей выехать после новогодних праздников, но покупательница не согласилась.