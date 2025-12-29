ФШР опровергла сообщения о связи со складом, куда перевезли вещи Долиной

Федерация шахмат России (ФШР) заявила, что распространяемая в Сети информация о ее связи со складом, куда перевезли вещи выселенной по решению суда из квартиры в певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, не соответствует действительности.
Ранее о том, что первую партию вещей Долиной привезли на склад в здании ФШР, распространил Telegram-канал Mash.
«Данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста», — говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
Ранее в Сети появились первые кадры, как из спорной квартиры выносят вещи Долиной. Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что не следит за выселением певицы, а действует юридически, отправив уведомление, чтобы квартиру освободили 30 декабря.
Напомним, Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую певица прожала Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Долина настаивала на том, чтобы Лурье разрешила ей выехать после новогодних праздников, но покупательница не согласилась.