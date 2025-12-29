Бейонсе вошла в список миллиардеров по версии Forbes

Её тур в поддержку альбома The Renaissance в 2023 году оказался самым кассовым в карьере и принёс почти 600 миллионов долларов. Вслед за этим певица выпустила кантри-альбом Cowboy Carter, открывший для неё новые коммерческие возможности, включая выступление во время перерыва матча НФЛ и организацию очередного успешного тура.
Таким образом, Бейонсе присоединилась к элитному клубу музыкантов-миллиардеров, где уже есть Тейлор Свифт, Брюс Спрингстин и Рианна. В 2010 году певица Бейонсе была признана второй в списке 100 самых влиятельных знаменитостей мира по версии журнала Forbes. В том же году Time включил её в рейтинг 100 самых влиятельных людей планеты.
Ранее сообщалось, что американский рэпер, продюсер и муж Бейонсе Джей-Зи (Шон Картер) возглавил рейтинг самых богатых музыкантов мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 2,6 миллиарда долларов, что позволило ему опередить Тейлор Свифт более чем на миллиард. Джей-Зи также стал первым рэпером в истории, чей капитал превысил отметку в один миллиард долларов.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.