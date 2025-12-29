Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бейонсе вошла в список миллиардеров по версии Forbes

Американская певица Бейонсе Ноулз-Картер достигла состояния в один миллиард долларов, войдя в историю как пятый музыкант с таким капиталом. Об этом сообщает журнал Forbes.

Источник: Life.ru

Её тур в поддержку альбома The Renaissance в 2023 году оказался самым кассовым в карьере и принёс почти 600 миллионов долларов. Вслед за этим певица выпустила кантри-альбом Cowboy Carter, открывший для неё новые коммерческие возможности, включая выступление во время перерыва матча НФЛ и организацию очередного успешного тура.

Таким образом, Бейонсе присоединилась к элитному клубу музыкантов-миллиардеров, где уже есть Тейлор Свифт, Брюс Спрингстин и Рианна. В 2010 году певица Бейонсе была признана второй в списке 100 самых влиятельных знаменитостей мира по версии журнала Forbes. В том же году Time включил её в рейтинг 100 самых влиятельных людей планеты.

Ранее сообщалось, что американский рэпер, продюсер и муж Бейонсе Джей-Зи (Шон Картер) возглавил рейтинг самых богатых музыкантов мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 2,6 миллиарда долларов, что позволило ему опередить Тейлор Свифт более чем на миллиард. Джей-Зи также стал первым рэпером в истории, чей капитал превысил отметку в один миллиард долларов.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.