Бейонсе вошла в список миллиардеров по версии Forbes

Таким образом, Бейонсе присоединилась к элитному клубу музыкантов-миллиардеров, где уже есть Тейлор Свифт, Брюс Спрингстин и Рианна. В 2010 году певица Бейонсе была признана второй в списке 100 самых влиятельных знаменитостей мира по версии журнала Forbes. В том же году Time включил её в рейтинг 100 самых влиятельных людей планеты.