В СМИ рассказали о последнем обещании Бардо сыну, от которого она отреклась

Бардо отказалась от сына в 1963 году после развода с актером Жаком Шарье. В своих интервью она заявляла, что предпочла бы «родить собаку», чем Николя-Жака. Артистка испытывала неприязнь к своему телу после родов, не стала кормить ребенка грудью и вернулась к съемкам всего через несколько дней после появления на свет сына. Позже она с трудом общалась с ним. Во взрослом возрасте Николя-Жак так и не сообщил матери о своей свадьбе.