В СМИ рассказали о последнем обещании Бардо сыну, от которого она отреклась

Актриса Брижит Бардо пообещала своему сыну Николя-Жаку никогда не упоминать его в интервью. Об этом пишет таблоид Daily Mail.
Бардо отказалась от сына в 1963 году после развода с актером Жаком Шарье. В своих интервью она заявляла, что предпочла бы «родить собаку», чем Николя-Жака. Артистка испытывала неприязнь к своему телу после родов, не стала кормить ребенка грудью и вернулась к съемкам всего через несколько дней после появления на свет сына. Позже она с трудом общалась с ним. Во взрослом возрасте Николя-Жак так и не сообщил матери о своей свадьбе.
В воскресенье, 28 декабря, Фонд Брижит Бардо сообщил о смерти актрисы в возрасте 91 года. Бардо приобрела мировую известность в конце 1950-х и 1960-х годах, став одной из главных европейских кинозвезд того времени. Также она оставалась последовательной защитницей животных, используя свою известность для продвижения соответствующих законодательных инициатив во Франции и за ее пределами.
Французскую актрису похоронят в саду ее виллы на юге Франции. О съемках в кино, общественной деятельности, громких судебных разбирательствах и личной жизни Брижит Бардо — в материале «Вечерней Москвы».