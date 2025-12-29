Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ деятельность Университета Джорджа Вашингтона признали нежелательной

В Генпрокуратуре РФ заявили, что Университет Джорджа Вашингтона использует свои ресурсы для финансирования антироссийских выступлений.

Источник: Аргументы и факты

Генпрокуратура России признала деятельность частного американского Университета Джорджа Вашингтона* нежелательной, сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, учебное заведение вместо предоставления качественного образования использует свои ресурсы для финансирования иностранных агентов и антироссийских выступлений.

«Так называемые исследователи также запустили медиаресурс, который тиражирует материалы нежелательных объединений, содержащие призывы к властям США об усилении санкционного давления на Россию», — скзазано в публикации.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность нидерландской организации B4Ukraine*.

* Признаны в РФ нежелательными организациями.

Узнать больше по теме
Биография Джорджа Вашингтона: семья, политика, награды
Собрали информацию о детстве, карьере, личной жизни Джорджа Вашингтона. Ознакомьтесь с достижениями первого президента США подробнее в этом материале.
Читать дальше