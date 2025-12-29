В РФ деятельность Университета Джорджа Вашингтона признали нежелательной

Генпрокуратура России признала деятельность частного американского Университета Джорджа Вашингтона* нежелательной, сообщает пресс-служба ведомства.
По его данным, учебное заведение вместо предоставления качественного образования использует свои ресурсы для финансирования иностранных агентов и антироссийских выступлений.
«Так называемые исследователи также запустили медиаресурс, который тиражирует материалы нежелательных объединений, содержащие призывы к властям США об усилении санкционного давления на Россию», — скзазано в публикации.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность нидерландской организации B4Ukraine*.
* Признаны в РФ нежелательными организациями.