В Турции суд освободил журналиста, осужденного за оскорбление Эрдогана

Стамбульский областной суд отменил предыдущее судебное решение, согласно которому журналист Фатих Алтайлы был осужден на четыре года и два месяца тюремного заключения за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает телеканал NTV.
Данное решение было принято после апелляции, поданной адвокатами журналиста. Вердикт вступил в силу в понедельник.
Алтайлы был взят под стражу 21 июня, ему были предъявлены обвинения в «угрожающих высказываниях в адрес президента». Судебное заседание, на котором был вынесен приговор, состоялось в ноябре.
Журналист являлся владельцем YouTube-канала, насчитывающего около 1,7 миллиона подписчиков. Основанием для проведения расследования послужил выпуск передачи на его канале, в которой Алтайлы утверждал, что около 70% граждан Турции выступают против бессрочного правления Эрдогана. После этого он упомянул, что жизни многих османских султанов окончились не естественным путем.