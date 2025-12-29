Ричмонд
В Турции суд освободил журналиста, осужденного за оскорбление Эрдогана

Региональный суд Стамбула отменил решение суда первой инстанции, который приговорил журналиста к четырем годам и двум месяцам лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Стамбульский областной суд отменил предыдущее судебное решение, согласно которому журналист Фатих Алтайлы был осужден на четыре года и два месяца тюремного заключения за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает телеканал NTV.

Данное решение было принято после апелляции, поданной адвокатами журналиста. Вердикт вступил в силу в понедельник.

Алтайлы был взят под стражу 21 июня, ему были предъявлены обвинения в «угрожающих высказываниях в адрес президента». Судебное заседание, на котором был вынесен приговор, состоялось в ноябре.

Журналист являлся владельцем YouTube-канала, насчитывающего около 1,7 миллиона подписчиков. Основанием для проведения расследования послужил выпуск передачи на его канале, в которой Алтайлы утверждал, что около 70% граждан Турции выступают против бессрочного правления Эрдогана. После этого он упомянул, что жизни многих османских султанов окончились не естественным путем.

Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
