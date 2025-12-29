Ричмонд
Открылась продажа билетов на авиарейсы между Минском и Петрозаводском

29 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Началась продажа билетов на авиарейсы между Минском и Петрозаводском. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщает БЕЛТА.

«Друзья, с сегодняшнего дня открываем продажу авиабилетов до Минска! Первый маршрут, который свяжет Карелию и Беларусь, запускаем весной 2026 года. Полеты будут выполняться с 3 мая по 13 сентября по воскресеньям. Время в пути — 1 час 40 минут. Летать будут самолеты Bombardier CRJ-200, их вместимость — 50 мест», — рассказал глава российского региона.

Вылет из Петрозаводска — в 13.30, прибытие в Минск — в 15.10. Вылет из Минска в 10.20, прибытие в Петрозаводск в 12.00.

«Напомню, что именно минское направление стало лидером опроса, который мы проводили ранее среди жителей Карелии. И в этом году нам удалось достичь договоренностей о запуске международного авиамаршрута с авиакомпанией “Северсталь”. Так что летим в Беларусь!» — добавил Артур Парфенчиков. -0-