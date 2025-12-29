Открылась продажа билетов на авиарейсы между Минском и Петрозаводском

«Друзья, с сегодняшнего дня открываем продажу авиабилетов до Минска! Первый маршрут, который свяжет Карелию и Беларусь, запускаем весной 2026 года. Полеты будут выполняться с 3 мая по 13 сентября по воскресеньям. Время в пути — 1 час 40 минут. Летать будут самолеты Bombardier CRJ-200, их вместимость — 50 мест», — рассказал глава российского региона.