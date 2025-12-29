Общественный транспорт Подмосковья изменит график в новогодние праздники

В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января по всем Московским центральным диаметрам, а также Павелецкому направлению будут курсировать до 3:00, по Ярославскому направлению — до 2:00. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание общественного транспорта на сайтах ЦППК, Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) и МЖД, а также на станциях, вокзалах и остановочных пунктах.