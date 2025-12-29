Общественный транспорт Подмосковья изменит график в новогодние праздники

«В Московской области 31 декабря автобусы будут работать по расписанию понедельника, 1, 3 и с 5 по 9 января — по расписанию субботы, а 2 и 4 января по расписанию воскресенья. Всего в новогодние праздники будут работать порядка 6 тыс. транспортных средств, из них 4,5 тыс. на маршрутах Мострансавто», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Рождество и в новогоднюю ночь 70 автобусных маршрутов до ж/д станций и метро будут курсировать до 3:00. Пригородные электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и РЖД в праздники будут ездить по специальному новогоднему графику: 30 декабря по расписанию пятницы, с 31 декабря по 10 января по расписанию субботы, 11 января по расписанию воскресенья, а 12 января по расписанию понедельника.
В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января по всем Московским центральным диаметрам, а также Павелецкому направлению будут курсировать до 3:00, по Ярославскому направлению — до 2:00. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание общественного транспорта на сайтах ЦППК, Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) и МЖД, а также на станциях, вокзалах и остановочных пунктах.