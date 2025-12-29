Жители Украины ответили на вопрос, должна ли страна идти к тому, чтобы становиться членом НАТО. Оказалось, что позиция народа несколько отличается от планов главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.
Сообщается, что число украинцев, считающих вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности, сократилось с 55,1% до 38,3% за год.
Опрос проводился с 5 по 16 декабря 2025 года среди 2 тысяч респондентов от 18 лет в Украине методом face-to-face. Теоретическая погрешность выборки — не более 2,3%.
Некоторые страны — члены НАТО уже сомневаются в том, что Украина может вступить в альянс. А вот Зеленский продолжает на это надеяться.
Нужно отметить, что Россия выступает резко против вступления Украины в НАТО. Возможность того, что Киев станет членом военного альянса, стала одной из причин начала СВО.