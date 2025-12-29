В белоснежном гробу: ритуальный эксперт оценил знаки на похоронах Алентовой

В Москве 29 декабря простились с народной артисткой России Верой Алентовой. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище в белоснежном гробу.
Почему был выбран именно цвет, aif.ru рассказал эксперт похоронного дела Петр Федоров.
«Цены на белые гробы не выше, чем на другие. В основном, такие гробы заказывают женщинам, чаще — молодым», — объяснил он.
Отметим, что белый цвет традиционно олицетворяет непорочность и светлую память. В христианском контексте он также может символизировать божественный свет и надежду на воскрешение.
Выбор белого гроба ассоциируется с понятиями нравственной чистоты, невинности, а также торжественного перехода в иной мир.
Белый гроб может быть выбран как эстетически возвышенный вариант, подчеркивающий особый статус умершего.
Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-м году жизни. Ей стало плохо в театре Маяковского во время прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. Врачи более часа боролись за ее жизнь, но оказались бессильны.