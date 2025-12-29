Доктор Мясников поделился советом отца по борьбе с похмельем

Доктор и телеведущий Александр Мясников в выпуске программы «О самом главном» рассказал, что его отец советовал ему не пить после 21:00 для того, чтобы избежать похмелья. Медик отметил, другого способа избежать этого неприятного состояния нет.
— Действенный способ только один: не нажираться, — подчеркнул Мясников.
При этом существует ряд продуктов, способных снижать скорость опьянения. Блюда, которые замедляют всасывание алкоголя, перечислил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.
По словам медика Екатерины Сысоевой, некоторые обезболивающие, в особенности парацетамол, несовместимы со спиртным. Дело в том, что такие препараты в сочетании с алкоголем могут серьезно ударить по здоровью печени из-за токсического воздействия.
Диетолог и нутрициолог Софья Кованова предупредила, что новогоднее застолье обычно становится серьезным испытанием для пищеварительной системы. Но наиболее опасная для здоровья привычка — запивать алкоголем традиционные салаты, например оливье или селедку под шубой.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.