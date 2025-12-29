Ричмонд
Ученые назвали регионы, где в новогоднюю ночь может появиться северное сияние

Сильные вспышки, произошедшие на Солнце в ночь на понедельник, 29 декабря, могут вызвать полярные сияния в новогоднюю ночь в ряде регионов. Об этом рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Наибольшая вероятность появления полярных огней ожидается в Мурманской, Архангельской и Ленинградской областях, а также в Карелии.

— Вопреки всем прогнозам, Солнце сумело создать интригу на новогодние праздники. Если еще вчера вероятность встретить новогоднюю ночь под северными сияниями была минимальной, то в настоящее время неожиданно, на это появились заметные шансы, — говорится в публикации.

В последние дни на Солнце наблюдается значительное увеличение вспышечной активности, однако все активные области, кроме одной, находились на стороне звезды, обращенной от Земли. Поэтому никакие события в этих областях, независимо от их силы, не могли повлиять на космическую погоду на планете.

Однако в ночь на 29 декабря на Солнце внезапно произошли три сильные вспышки класса М и еще три вспышки класса C.