Ученые назвали регионы, где в новогоднюю ночь может появиться северное сияние

В последние дни на Солнце наблюдается значительное увеличение вспышечной активности, однако все активные области, кроме одной, находились на стороне звезды, обращенной от Земли. Поэтому никакие события в этих областях, независимо от их силы, не могли повлиять на космическую погоду на планете.