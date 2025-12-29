Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России удостоил наград четырех жителей Башкирии

Четыре жителя Башкирии получили награды от Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий Российской Федерации ряду жителей Башкирии за многолетний добросовестный труд и профессиональные заслуги.

За достижения в области сельского хозяйства почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоен Вингаль Фазлиахметов, директор ООО «Бишинды» в Туймазинском районе.

За вклад в развитие культуры и искусства звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено Гульнаре Назиуллиной, артистке Национального оркестра народных инструментов Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.

За заслуги в области ветеринарии почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» получил Ишмурза Баймурзин, начальник Хайбуллинской районной ветеринарной станции.

За многолетнюю плодотворную работу в пищевой промышленности звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» удостоен генеральный директор ООО «Чишминский маслоэкстракционный завод» Айдар Якупов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.