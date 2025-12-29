Президент России удостоил наград четырех жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий Российской Федерации ряду жителей Башкирии за многолетний добросовестный труд и профессиональные заслуги.
За достижения в области сельского хозяйства почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоен Вингаль Фазлиахметов, директор ООО «Бишинды» в Туймазинском районе.
За вклад в развитие культуры и искусства звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено Гульнаре Назиуллиной, артистке Национального оркестра народных инструментов Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.
За заслуги в области ветеринарии почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» получил Ишмурза Баймурзин, начальник Хайбуллинской районной ветеринарной станции.
За многолетнюю плодотворную работу в пищевой промышленности звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» удостоен генеральный директор ООО «Чишминский маслоэкстракционный завод» Айдар Якупов.
