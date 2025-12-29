AOB: потеря зубов способствует снижению памяти

В ходе работы животных разделили на группы: с сохранёнными и удалёнными коренными зубами, а также с нормальным и пониженным содержанием белка в рационе. Через шесть месяцев оказалось, что именно отсутствие зубов, а не дефицит белка, стало ключевым фактором ухудшения когнитивных функций. Мыши без зубов значительно хуже справлялись с заданиями на память, несмотря на идентичное питание с контрольной группой.