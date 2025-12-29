AOB: потеря зубов способствует снижению памяти

Учёные из университета Хиросимы установили, что потеря зубов сама по себе может ускорять ухудшение памяти, даже если питание остаётся полноценным. Результаты исследования, опубликованные в журнале Archives of Oral Biology (AOB), основаны на экспериментах со стареющими мышами.
В ходе работы животных разделили на группы: с сохранёнными и удалёнными коренными зубами, а также с нормальным и пониженным содержанием белка в рационе. Через шесть месяцев оказалось, что именно отсутствие зубов, а не дефицит белка, стало ключевым фактором ухудшения когнитивных функций. Мыши без зубов значительно хуже справлялись с заданиями на память, несмотря на идентичное питание с контрольной группой.
Анализ мозговых тканей подтвердил, что у животных с потерей зубов в гиппокампе — области, отвечающей за формирование памяти, усилились воспалительные процессы и признаки гибели нейронов. В то же время низкобелковая диета оказала лишь ограниченное влияние, затронув лишь отдельные участки мозга.
Исследователи делают вывод, что жевательная нагрузка играет важную роль в поддержании когнитивного здоровья. Снижение жевательной активности, по их мнению, может запускать неблагоприятные нейробиологические процессы. По из словам, сохранение или восстановление жевательной функции, например, с помощью стоматологического протезирования может стать доступным и эффективным способом замедлить когнитивное старение у пожилых людей.
Ранее стало известно о связи между кариесом и повышенным уровнем тревожности.