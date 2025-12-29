Для глаз приятно, для кошелька накладно — дорого греться: Снег в Молдове растаять полностью не успеет — ударят морозы до минус 4 — как долго простоит суровая зимняя погода

Последние дни 2025 года принесут морозы, слабые снегопады и порывистый ветер. По данным Государственной гидрометеослужбы, холодная погода сохранится до 2 января, а на 31 декабря возможен новый жёлтый код из-за сильного ветра.
Итак, завтра, 30 декабря в Кишиневе днем плюс 4, ночью температура воздуха опустится до минус 4. Ветрено.
В прошлом году в этот день в столице было плюс 3 днем, и минус 2 ночью. Ровно идём.
На юге Молдовы днем плюс 3, ночью — минус 5.
На севере страны днем минус 2, ночью — минус 4, слабый снег.
Если в общем, то в новогоднюю ночь температура опустится до −5…-10 °C. Днём во вторник ожидается от −2 до +3 °C, в среду — от −6 до 0 . Слабый снег прогнозируется во вторник, среду и четверг, местами снежный покров достигнет 2−3 см.
После Нового года начнётся постепенное потепление: к 5 января температура станет положительной даже ночью и достигнет +4…+9 °C. Пока как-то так.
