Глобус, сумочки и даже картины. Лучшие молодежные идеи по вторичному использованию пластика отметили в Минске

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей Республиканского фотоконкурса «Экологичный пластик», организатором которого выступил Молодежный совет при Палате представителей, наградили сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Идея конкурса возникла в тот момент, когда представители Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России посещали Смоленск, где познакомились с технологиями экологической переработки пластика. Молодым парламентариям показали, например, как из пластика крышек при помощи велосипедного шредера изготавливают различные значки.
«Так у нас родилась идея привлечь внимание молодежи, да и населения в целом, к вопросам защиты экологии. Ведь экология начинается с нас, каждого человека по отдельности», — отметил председатель Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси Ян Острожинский.
Организовали конкурс и пригласили к участию учащихся учреждений образования. Согласно положению, конкурсанты могли подавать фотоработу в произвольном формате для участия в одной из пяти номинаций: «ЭкоВзгляд», «ЭкоМода», «ЭкоКод», «ЭкоДесант», «ЭкоМикс». Работы должны были отражать личное отношение авторов к теме конкурса: как они защищают экологию, как занимаются утилизацией и переработкой пластика. В основном работы присылали подростки, хотя среди участников были представители работающей молодежи и дети.
Всего на конкурс «Экологичный пластик» было прислано 730 работ от более 500 участников по всей стране. Рабочая группа из 10 человек допустила к состязанию порядка 500 работ (отдельные не подходили по условиям конкурса, некоторые авторы присылали по несколько работ, поэтому отбиралась лучшая).
Конкурсная комиссия определила 22 победителя. Одна работа-финалист была командной. Ребят наградили сегодня в Институте природопользования НАН Беларуси, после чего для них устроили дегустацию конфет «Коммунарки» и провели экскурсию по институту и его лабораториям.
По словам Яна Острожинского, на конкурс было подано много действительно интересных работ. «Кто-то занимался переработкой сырья, кто-то утилизацией мусора, кто-то собирал крышечки. Были идеи, касающиеся изготовления подручных средств из переработанного пластика крышечек. Интересной показалась фотография, на которой изображена планета Земля из переработанного материала, которая может использоваться как декорация, занявшая первое место. Были вещи handmade: сумочки, подставки, интересные картины», — рассказал он.
Особенно запомнилась экологическая игра для детей и молодежи, которую автор сам разработал и провел у себя в учреждении образования. На конкурс он прислал фотографии, сделанные во время ее проведения, а также карту квиза. Такой замечательный комплекс по экологическому просвещению детей и молодежи жюри отметило отдельно, вне конкурсных номинаций, — за особый вклад в развитие экологического движения.
«В отдельных работах конкурсанты показали командный дух, разработав идею по защите экологии. Это доказывает то, что у нас есть системность в этом вопросе и многие двигаются слаженной командой», — подчеркнул Ян Острожинский. -0-
Фото Молодежного совета при Палате представителей.