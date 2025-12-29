Глобус, сумочки и даже картины. Лучшие молодежные идеи по вторичному использованию пластика отметили в Минске

Особенно запомнилась экологическая игра для детей и молодежи, которую автор сам разработал и провел у себя в учреждении образования. На конкурс он прислал фотографии, сделанные во время ее проведения, а также карту квиза. Такой замечательный комплекс по экологическому просвещению детей и молодежи жюри отметило отдельно, вне конкурсных номинаций, — за особый вклад в развитие экологического движения.