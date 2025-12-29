Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ о проведении уже ставшего знаковым и традиционным Международного фестиваля молодежи. В соответствии с текстом указа, опубликованным на официальном портале правовой информации, фестиваль пройдет в сентябре 2026 года в Екатеринбурге.
«В целях дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества постановляю провести в сентябре 2026 года в городе Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи», — говорится в документе.
Всемирный фестиваль молодежи — это большое международное событие, которое проходит в России по инициативе президента Владимира Путина. На фестиваль приезжают молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из разных стран. Они работают в разных областях: бизнес, СМИ, наука, спорт, информационные технологии и другие. Главная цель фестиваля — помочь молодежи из разных стран лучше узнать друг друга, сотрудничать и вместе работать над проектами. Это помогает сделать мир более справедливым и разнообразным.
Ранее KP.RU сообщил, что Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году проходил с 1 по 7 марта в «Сириусе». На фестиваль было подано более 300 тыс. заявок со всего мира, что опровергает миф об изоляции России.