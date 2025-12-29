Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге в 2026 году

Всемирный фестиваль молодежи — это большое международное событие, которое проходит в России по инициативе президента Владимира Путина. На фестиваль приезжают молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из разных стран. Они работают в разных областях: бизнес, СМИ, наука, спорт, информационные технологии и другие. Главная цель фестиваля — помочь молодежи из разных стран лучше узнать друг друга, сотрудничать и вместе работать над проектами. Это помогает сделать мир более справедливым и разнообразным.