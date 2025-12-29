Трамп прокомментировал атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина: США проясняют ситуацию

Президент США Дональд Трамп прокомментировал атаку ВСУ по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Глава Белого дома назвал это плохим развитием событий.
Также американский политик отметил, что Вашингтон сейчас проясняет ситуацию по случившемуся событию.
В Кремле отметили, что Путин довел до сведения Трампа, что Россия изменит свою позицию в переговорном процессе. Более того, Москва будет вынуждена дать ответ на беспрецедентную террористическую атаку киевского режима по госрезиденции.
