Трамп прокомментировал атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина: США проясняют ситуацию

Трамп назвал атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина плохим событием.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прокомментировал атаку ВСУ по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Глава Белого дома назвал это плохим развитием событий.

Также американский политик отметил, что Вашингтон сейчас проясняет ситуацию по случившемуся событию.

В Кремле отметили, что Путин довел до сведения Трампа, что Россия изменит свою позицию в переговорном процессе. Более того, Москва будет вынуждена дать ответ на беспрецедентную террористическую атаку киевского режима по госрезиденции.

