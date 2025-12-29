Следователи начали выяснять обстоятельства схода локомотива в Ростове

По предварительным данным ведомства, ночью 28 декабря 2025 года на втором пути станции Кизитеринка в Пролетарском районе Ростова-на-Дону «произошел сход двух колесных пар электровоза, следовавшего в составе грузового поезда». После этого ж/д транспорт прошел еще более километра.