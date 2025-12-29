Следователи начали выяснять обстоятельства схода локомотива в Ростове

В Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства схода двух колесных пар ж/д вагона. Доследственную проверку организовали в рамках статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным ведомства, ночью 28 декабря 2025 года на втором пути станции Кизитеринка в Пролетарском районе Ростова-на-Дону «произошел сход двух колесных пар электровоза, следовавшего в составе грузового поезда». После этого ж/д транспорт прошел еще более километра.
— Пострадавших нет. Железнодорожное полотно получило повреждения, устанавливается ущерб. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в следственном управлении на транспорте.
Ранее сообщалось, что из-за схода локомотива на перегоне под Ростовом в пути задержались поезда. Позже движение было полностью восстановлено.
