Трамп оценил телефонный разговор с Путиным: что сказал американский лидер

Президент США Дональд Трамп оценил переговоры с лидером России Владимиром Путиным по телефону, которые происходили после атаки киевского режима на резиденцию в Новгородской области.
Трамп отметил, что переговоры прошли очень хорошо и продуктивно. Об этом он рассказал на брифинге с журналистами в Белом доме. Также американский президент подчеркнул, что не поддерживает террористические атаки киевского режима. Путин довел до сведения Трампа, что Москва вынуждена будет ответить на атаку Украины.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше