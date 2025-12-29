Латвия закончила строительство барьера на границе с РФ

На латвийско-российской границе завершено строительство физического заграждения. Об этом сообщила государственная компания Valsts Nekustamie Īpašumi (VNI), отвечающая за реализацию проекта.
«В общей сложности на латвийско-российской границе возведено порядка 280 километров заграждения — непрерывного барьера в тех участках, где это было технически возможно», — говорится в заявлении.
Ранее, в 2024 году, было завершено сооружение аналогичного заграждения на латвийско-белорусской границе протяжённостью около 145 км.
Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис отметил, что оснащение границы высокотехнологичным оборудованием продолжается, а конечная цель — создать «самую современную пограничную службу на восточной границе Евросоюза».
Параллельно идёт строительство сопутствующей инфраструктуры. Латвия строит патрульные дороги, понтонные тропы на болотистых участках, а также другие инженерные объекты.
Ранее стало известно о задержании в Латвии историка и вице-президента русской общины в стране Виктора Гущина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это задержание репрессиями по политическим мотивам.