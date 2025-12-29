Юрист Нечаева предупредила о штрафах за запах еды

В преддверии Нового года можно «нарваться» и на другие неожиданные штрафы. Например, россиян могут оштрафовать на 15 тысяч рублей за украшение рабочих мест к праздникам, если не соблюдаются правила пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности строго регламентируют использование декоративных элементов. Например, запрещены самодельные гирлянды, несертифицированные осветительные приборы и украшения, подключаемые к электросети.