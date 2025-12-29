Юрист Нечаева предупредила о штрафах за запах еды

Запах холодца и другие резкие ароматы, возникающие при приготовлении пищи в квартире, могут привести к штрафу. Об этом россиян предупредила юрист Екатерина Нечаева.
— Прямого штрафа за запах еды не существует, но это может подпадать под статью 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений», — пояснила эксперт.
За такое нарушение российского законодательства предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей. Штраф может быть наложен в случае, если соседи подадут жалобу в Роспотребнадзор, передает «Абзац».
В преддверии Нового года можно «нарваться» и на другие неожиданные штрафы. Например, россиян могут оштрафовать на 15 тысяч рублей за украшение рабочих мест к праздникам, если не соблюдаются правила пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности строго регламентируют использование декоративных элементов. Например, запрещены самодельные гирлянды, несертифицированные осветительные приборы и украшения, подключаемые к электросети.
Украшение автомобилей праздничными гирляндами также стало популярной традицией накануне Нового года. Юрист Юлия Дмитрук рассказала, как украсить автомобиль, избежав при этом штрафов или лишения прав.