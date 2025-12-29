Телемарафон «Согреем детские сердца» в Могилевской области собрал более Br128 тыс. на помощь детям

Так, ученик Ряснянской специальной школы-интерната, мечтавший о велосипеде, получил не только свой — спонсор купил сразу два, чтобы порадовать и других ребят. А школьник из Каменской средней школы хотел побывать в Брестской крепости. Для него и еще 39 детей организовали поездку: арендовали автобус и подготовили экскурсию.