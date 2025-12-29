Телемарафон «Согреем детские сердца» в Могилевской области собрал более Br128 тыс. на помощь детям

29 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Об итогах традиционного благотворительного телемарафона «Согреем детские сердца» в Могилевской области в рамках акции «Наши дети» корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Могилевского областного отделения РОО «Белорусский детский фонд» Ирина Фисюк.
За пять часов эфира на телеканале «Беларусь 4. Могилев» и «Радио Могилев» удалось собрать более Br128 тыс. «Сможем уверенно осуществить все наши планы. Собранной суммы вполне хватит, чтобы реализовать все задуманное», — отметила Ирина Фисюк.
Уже на следующий день после марафона фонд посетит детскую больницу с подарками и новогодним представлением. В начале года в одном из отделений планируется открыть зону комфорта — на эти цели также пойдут средства, собранные в эфире.
Адресную помощь получат 24 семьи — на реабилитацию, лечение и поддержку детей с тяжелыми диагнозами.
«В студии побывали более 100 взрослых гостей, которые помогли исполнить желания ребят», — сказала Ирина Фисюк. Семь специальных учебных заведений области прислали по одному детскому письму. Все дети, написавшие о своих мечтах, были приглашены в эфир — и каждое желание исполнилось.
Так, ученик Ряснянской специальной школы-интерната, мечтавший о велосипеде, получил не только свой — спонсор купил сразу два, чтобы порадовать и других ребят. А школьник из Каменской средней школы хотел побывать в Брестской крепости. Для него и еще 39 детей организовали поездку: арендовали автобус и подготовили экскурсию.
«Эти желания мы выбирали вместе с педагогами — искали тех, кто по-настоящему нуждается в поддержке», — пояснила Ирина Фисюк. -0-
Фото Олега Фойницкого.