Минус 50 ниже нуля. Вспоминаем экстремальную встречу 1979 года

В новогоднюю ночь-2026 в Центральной России ожидается до −20 градусов, и это теперь называют морозами. Трудно не заметить, что в последние десятилетия климат ощутимо поменялся: зимы у нас теперь тёплые, напоминающие европейские, а настоящие трескучие морозы вспоминают разве что старожилы. Такие были, например, зимой 1978−1979 в Башкирии: температура воздуха опускалась ниже −50 градусов! Вспоминаем, как в республике встречали Новый год в экстремальных условиях.
Циклон из арктики.
В те дни Уфу накрыл настоящий арктический холод: днём термометр показывал ниже 40 градусов, а к вечеру и ночью местами ртутный столбик опускался и вовсе до −50. Такая лютая стужа была вызвана мощным арктическим антициклоном, обрушившимся на значительную часть страны. Холодать начало 30 декабря, по радио оповещали население о надвигающихся морозах. Но уфимцы были не готовы отказаться от празднования Нового года, и многие собирались его встречать, как обычно, в компаниях родных и друзей.
Главный коммунист Башкирии Юнир Кутлугужин рассказывает, что в то время он учился в Башкирском сельхозинституте, и встречать новый год студенты договорились вместе.
«Я жил в общежитии ветеринарного факультета на улице 8 Марта, а мне нужно было добраться до бульвара Молодёжи, где располагалось общежитие агрономического факультета, — рассказывает Юнир Галимьянович. — Это было настоящее приключение, так как до пункта назначения я добирался пешком. Несмотря на то что оделся я очень тепло, продрог до костей. Замерзли и все гостинцы, которые нёс с собой. В молодые годы ведь и мысли нет, что можно из-за морозов отказаться от встречи с друзьями в новогоднюю ночь. Но таких суровых холодов и представить было невозможно».
По архивным данным, в новогоднюю ночь температура воздуха по республике понижалась до −52−54 градусов. А 1 января 1979 года в Уфе была зафиксирована самая низкая температура за всю историю наблюдений — минус 48,5 градусов. Днём температура была в пределах 32−34 °С.
Уфимцы вспоминают, что в общежитиях на проходной дежурили коменданты и их заместители, так как пришла разнарядка: никого на улицу не выпускать. А вот пускать погреться — всех желающих, даже посторонних.
«Гонца в магазин за продуктами одевали всей комнатой, — рассказывает бывшая студентка авиационного института Ирина Викторова. — Кто-то дал шубу, кто-то — тёплые варежки, валенки и даже толстую шаль. Окна завесили одеялами, так как они промёрзли насквозь».
Трамваи стояли, батареи лопались.
Общественный транспорт массово выходил из строя по причине невозможности завестись. Встали не только автобусы и такси, но и электротранспорт. Многие уфимцы вспоминают целые вереницы стоящих заиндевелых трамваев с облупившейся от сильного мороза краской и даже лопнувшие местами рельсы. По признанию уфимки Таисии Ивановны, пережившей ребёнком блокаду, эта картина ей до боли напоминала страшную зиму 1941−1942 годов в Ленинграде.
«Я помню, как тогда отменили междугородние автобусные рейсы, — вспоминает уфимец Александр. — А на улицах дежурили сотрудники ГАИ в полушубках и валенках, которые останавливали проезжающие автобусы и заставляли их забирать с остановок людей. А водители громко кричали: “Заходим быстрее, тепло не выпускаем!”.
Обогреваемые междугородние «Икарусы» ходили от Дворца машиностроителей до Телецентра, и деньги за проезд никто не спрашивал.
«На нашей кафедре во втором корпусе 30 декабря сотрудники отметили праздник и ушли домой, не закрыв в лаборатории форточку, — вспоминает инженер Уфимского авиационного института Фанис. — От холода лопнула труба отопления, и вода стала стекать на пол. Образовалась наледь, которая протянулась от трубы до ЭВМ “Наири”, стоявшей в лаборатории».
К счастью, ночью аварию вовремя заметил дежурный электрик. Он закрыл форточку, вызвал слесаря и вместе с ним поставил несколько временных хомутов на трубу. Потом ломом разбили лёд и вынесли его во двор. Серьёзных последствий удалось избежать. Ректор Рыфат Мавлютов премировал рабочих, а заведующему кафедрой объявил выговор.
В связи с аномальной стужей городские коммунальные службы были приведены в буквальном смысле в боевую готовность. И хотя инфраструктура ЖКХ тогда была значительно «моложе», инциденты с лопнувшими трубами и батареями отопления всё же фиксировались. Но они не носили массовый характер. А вот если бы такой холод ударил в наши дни — даже страшно представить последствия…
Спасали подъезды.
«В предпоследний день декабря мы по традиции топили баню, но ночью из-за “перетопа” она загорелась, — вспоминает жительница улицы Большой Гражданской Инна. — Пожарные приехали быстро, но вода у них в цистерне замёрзла. К счастью, нам удалось закидать огонь снегом и потушить. На следующий день должен был прийти инспектор пожарной охраны, составить протокол и оштрафовать за нарушение правил пожарной безопасности. Но не пришёл, поскольку мороз даже днём был под сорок градусов».
А садоводы и уфимцы, проживающие в частных домах, оплакивали утрату плодовых насаждений.
«Кора на деревьях в саду лопалась, как пузырь, обмороженные ветки массово отваливались от ствола, и деревья просто гибли», — вспоминает уфимка Елена Волошина.
«Мы с родителями жили в своём доме, — рассказывает уфимец Игорь. — Мама и папа очень переживали, что в огороде погибли практически все плодовые деревья и кустарники (потом, действительно, пришлось всё высаживать по новой). Но я тогда был молод и меня, если честно, мало волновал огород. В тот предновогодний вечер я больше беспокоился, что не успею к друзьям на праздник. Пешком я преодолел около 7 километров, забегая в подъезды и греясь у радиаторов отопления, благо, домофонов и кодовых замков в домах тогда не было. И я был не одинок: в подъезды забегали семьями люди с остановки, так и не дождавшись транспорта, и отогревались с детьми. Помогали и жители — выносили горячий чай. Интересно, что у меня с собой было две бутылки шампанского, естественно, обе замерзли. Одна бутылка треснула, а вторая уцелела, но её пришлось откупорить заранее, чтобы в самый ответственный момент она не взорвалась. Больше в жизни мне не доводилось пить размороженное шампанское».
«28 декабря 1978 года я родила дочь, это было в первом роддоме, который располагался на Советской площади, — вспоминает Ольга Терехова. — С отоплением там проблем не было — батареи были раскалённые, как мартен, поэтому, как ни удивительно, в палатах было даже жарко, и мы иногда открывали форточки. Но выписка пришлась как раз на последний день старого года. К этому моменту морозы достигли апогея, и я очень переживала, как мы довезём ребёнка домой — вызвать такси тогда было нереально. К счастью, муж таки нашёл приятеля с машиной — и его “копейка” даже завелась!».
И аномалия, и приключение.
Удивительно, но нашлись и такие отчаянные герои, что вышли в новогоднюю ночь на прогулку.
«Мы жили в районе Дворца Спорта, на площади стояла новогодняя ёлка, — вспоминает жительница улицы Зорге Мария. — Решив не нарушать традицию, оделись, в буквальном смысле, как эскимосы и, прихватив с собой бутылочку, отправились гулять. Возле ёлки, переминаясь с ноги на ногу, уже топтались несколько компаний — таких же отчаянных. Со всеми познакомились и поздравили друг друга. А вот выпить не получилось — жидкость уже успела замерзнуть и стала густая, как желе. Но всё же было весело — есть что вспомнить».
Удивительно, что прошло уже без малого полвека, а уфимцы до сих пор помнят ту экстремальную ночь — причём не только как природную аномалию, но и как приключение-испытание, которое каждый преодолевал не в одиночку, а сообща, да ещё и помогая другим.