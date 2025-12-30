Минус 50 ниже нуля. Вспоминаем экстремальную встречу 1979 года

«Мы с родителями жили в своём доме, — рассказывает уфимец Игорь. — Мама и папа очень переживали, что в огороде погибли практически все плодовые деревья и кустарники (потом, действительно, пришлось всё высаживать по новой). Но я тогда был молод и меня, если честно, мало волновал огород. В тот предновогодний вечер я больше беспокоился, что не успею к друзьям на праздник. Пешком я преодолел около 7 километров, забегая в подъезды и греясь у радиаторов отопления, благо, домофонов и кодовых замков в домах тогда не было. И я был не одинок: в подъезды забегали семьями люди с остановки, так и не дождавшись транспорта, и отогревались с детьми. Помогали и жители — выносили горячий чай. Интересно, что у меня с собой было две бутылки шампанского, естественно, обе замерзли. Одна бутылка треснула, а вторая уцелела, но её пришлось откупорить заранее, чтобы в самый ответственный момент она не взорвалась. Больше в жизни мне не доводилось пить размороженное шампанское».