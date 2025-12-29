Сколько неиспользуемых буровых скважин ликвидировали в Год благоустройства, рассказали в Минприроды

В Год благоустройства были запланированы мероприятия по ликвидации не подлежащих использованию буровых скважин по добыче подземных вод — их тампонаж. «Это ежегодная работа в рамках наведения порядка на земле. Ликвидация важна, чтобы не загрязнять подземные воды. На сегодняшний день ликвидировано 346 таких скважин. Всего в стране их 1064. Цифры показывают: в следующем году работа продолжится», — отметила Татьяна Железнова.