Сколько неиспользуемых буровых скважин ликвидировали в Год благоустройства, рассказали в Минприроды

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, сколько неиспользуемых буровых скважин ликвидировали в Год благоустройства.
В Год благоустройства были запланированы мероприятия по ликвидации не подлежащих использованию буровых скважин по добыче подземных вод — их тампонаж. «Это ежегодная работа в рамках наведения порядка на земле. Ликвидация важна, чтобы не загрязнять подземные воды. На сегодняшний день ликвидировано 346 таких скважин. Всего в стране их 1064. Цифры показывают: в следующем году работа продолжится», — отметила Татьяна Железнова.
Добыча полезных ископаемых — также одно из направлений Года благоустройства. «Полезные ископаемые активно используются: строительство объектов, дорог, забор песка. На октябрь рекультивировано 222 отработанных внутрихозяйственных карьера. План выполнен. Работы велись на площади свыше 200 га. Всего в Беларуси 832 таких карьера. Планомерная работа продолжится», — рассказала начальник управления. -0-
