Полярные сияния возможны в новогоднюю ночь на северо-западе России

Ученые рассказали, что в последние дни почти все активные области на Солнце были расположены на удалении от точки звезды, направленной на Землю, и никакие события в них не могли оказать влияние на космическую погоду. В пределах досягаемости Земли был единственный центр — область 4317 в северном полушарии Солнца, и на ней 29 декабря произошла серия вспышек, включая сильные. Выброшенное в результате вспышек облако плазмы может задеть Землю в ночь на 1 января, предположили они.