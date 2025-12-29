Полярные сияния возможны в новогоднюю ночь на северо-западе России

Сильные вспышки, произошедшие на Солнце в ночь на 29 декабря, могут привести к полярным сияниям в новогоднюю ночь в регионах, расположенных на северо-западе России, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Солнце сумело создать интригу на новогодние праздники. Если еще вчера вероятность встретить новогоднюю ночь под северными сияниями была минимальной, то в настоящее время, неожиданно, на это появились заметные шансы», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Ученые рассказали, что в последние дни почти все активные области на Солнце были расположены на удалении от точки звезды, направленной на Землю, и никакие события в них не могли оказать влияние на космическую погоду. В пределах досягаемости Земли был единственный центр — область 4317 в северном полушарии Солнца, и на ней 29 декабря произошла серия вспышек, включая сильные. Выброшенное в результате вспышек облако плазмы может задеть Землю в ночь на 1 января, предположили они.
«Наиболее высокой вероятность полярных сияний может быть в северо-западных регионах страны: Мурманск, Архангельск, республика Карелия, Ленинградская область, Санкт-Петербург», — сообщили в лаборатории.
Ранее сообщалось, что ночью 13 декабря на севере Иркутской области и республики Бурятия местные жители наблюдали полярное сияние.