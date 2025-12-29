Зеленский позвонил лидерам ЕС после ударов по резиденции Путина

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с лидерами Европейского Союза (ЕС) после сообщений об ударах по резиденции российского президента Владимира Путина в Новгородской области. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Сначала украинский лидер позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, поблагодарив его «за советы», но при этом отказался брать на себя ответственность за атаку в Новгороде.
Затем Зеленский обратился к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, выразив благодарность за поддержку Киева с 2022 года, и пригласил его посетить Украину.
В завершение Владимир Зеленский поговорил с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе беседы анонсировав подготовку встреч в Европе, передает Lenta.ru.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла атаку 91 беспилотником на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Сведений о пострадавших и ущербе после атаки не поступало.
Вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели новый телефонный разговор. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был шокирован и возмущен попыткой Украины атаковать резиденцию его коллеги.