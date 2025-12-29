Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский позвонил лидерам ЕС после ударов по резиденции Путина

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с лидерами Европейского Союза (ЕС) после сообщений об ударах по резиденции российского президента Владимира Путина в Новгородской области. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с лидерами Европейского Союза (ЕС) после сообщений об ударах по резиденции российского президента Владимира Путина в Новгородской области. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Сначала украинский лидер позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, поблагодарив его «за советы», но при этом отказался брать на себя ответственность за атаку в Новгороде.

Затем Зеленский обратился к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, выразив благодарность за поддержку Киева с 2022 года, и пригласил его посетить Украину.

В завершение Владимир Зеленский поговорил с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе беседы анонсировав подготовку встреч в Европе, передает Lenta.ru.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря предприняла атаку 91 беспилотником на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Сведений о пострадавших и ущербе после атаки не поступало.

Вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели новый телефонный разговор. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был шокирован и возмущен попыткой Украины атаковать резиденцию его коллеги.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше