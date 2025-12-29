В Раде попросили признать Зеленского террористом: что случилось

Напомним, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин довел до сведения главы Белого дома Дональда Трампа, что Москва будет вынуждена ответить на беспрецедентную террористическую атаку Киева. Более того, РФ не выходит из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но вынуждена будет сменить свою позицию. Трамп был шокирован действиями Украины и заявил, что Вашингтон будет разбираться в случившемся.