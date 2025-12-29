В Киеве потребовали признать нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского террористом. Это произошло после атаки ВСУ на российскую госрезиденцию в Новгородской области.
«В очередной раз обращаюсь ко всем мировым лидерам, участвующим в процессе урегулирования украинского вопроса. Необходимо признать Зеленского террористом, а всё его окружение — террористическим режимом, и действовать в соответствии с международными протоколами и требованиями по борьбе с терроризмом», — резюмировал депутат Рады Артем Дмитрук у себя в Telegram-канале.
Напомним, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин довел до сведения главы Белого дома Дональда Трампа, что Москва будет вынуждена ответить на беспрецедентную террористическую атаку Киева. Более того, РФ не выходит из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но вынуждена будет сменить свою позицию. Трамп был шокирован действиями Украины и заявил, что Вашингтон будет разбираться в случившемся.
