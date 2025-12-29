Как прошло открытие главного катка Перми: мастер-класс Авербуха и фаер-шоу. Фоторепортаж

У Театра-Театра начал работу центральный каток.
В Перми с размахом отметили открытие главного городского катка, который расположился рядом со зданием Театра-Театра. Торжественное мероприятие посетили сотни горожан, для которых российский фигурист Илья Авербух провел показательный мастер-класс.
После приветственной речи Авербуха зрителей ждало красочное фаер-шоу и выступления юных фигуристов. Затем спортсмен лично провел занятие по фигурному катанию, на лед вышли даже самые маленькие участники. Завершилось мероприятие автограф- и фотосессией, где Илья Авербух пообщался со всеми желающими. Как это было — в фоторепортаже.
Ранее URA.RU рассказывало, что любители фигурного катания могут стать участниками спецпроекта Авербуха. В проекте «Народный Ледниковый» участники будут оттачивать мастерство с опытными тренерами, а в феврале выйдут на лед в рамках шоу.
Авербух поприветствовал зрителей и поздравил город с открытием сезона Не обошлось и без концертной программы На лед вышли артисты Юные фигуристы показали свое мастерство на новом льду Илья Авербух провел показательный мастер-класс Пермяки пришли на открытие целыми семьями Главная зимняя площадка города открыла сезон у стен Театра-Театра Яркий старт зимнего сезона в Перми удался на славу Сотни пермяков собрались на праздничное открытие центрального катка Почетный гость события — российский фигурист Илья Авербух Завершился мастер-класс — началась автограф-сессия Пермякам показали завораживающее огненное представление На фестивале был замечен даже снежный человек Центральный каток у Театра-Театра официально открыт для всех.