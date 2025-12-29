Как прошло открытие главного катка Перми: мастер-класс Авербуха и фаер-шоу. Фоторепортаж

Авербух поприветствовал зрителей и поздравил город с открытием сезона Не обошлось и без концертной программы На лед вышли артисты Юные фигуристы показали свое мастерство на новом льду Илья Авербух провел показательный мастер-класс Пермяки пришли на открытие целыми семьями Главная зимняя площадка города открыла сезон у стен Театра-Театра Яркий старт зимнего сезона в Перми удался на славу Сотни пермяков собрались на праздничное открытие центрального катка Почетный гость события — российский фигурист Илья Авербух Завершился мастер-класс — началась автограф-сессия Пермякам показали завораживающее огненное представление На фестивале был замечен даже снежный человек Центральный каток у Театра-Театра официально открыт для всех.