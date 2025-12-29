Рынок акций упал после попытки Киева дронами атаковать резиденцию Путина

Напомним, в ночь на 29 декабря был совершён авиаудар беспилотниками по государственной резиденции в Новгородской области, и Москва после такого намерена пересмотреть свою переговорную позицию. В Минобороны РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА.