Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рынок акций упал после попытки Киева дронами атаковать резиденцию Путина

Российский фондовый рынок отреагировал резким падением на экстренную геополитическую новость. Индекс Мосбиржи в понедельник, 29 декабря, потерял более 1% после заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова о попытке Украины атаковать резиденцию президента Владимира Путина.

Источник: Life.ru

На фоне этой новости индекс Мосбиржи опустился ниже 2750 пунктов. До этого рынок торговался в положительной зоне. Аналитики отмечают, что инвесторы фиксируют прибыль из-за неопределённости, вызванной эскалацией конфликта, пишет РБК.

Напомним, в ночь на 29 декабря был совершён авиаудар беспилотниками по государственной резиденции в Новгородской области, и Москва после такого намерена пересмотреть свою переговорную позицию. В Минобороны РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше