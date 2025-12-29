Екатеринбург выбран площадкой для глобального молодежного форума в 2026 году

В сентябре 2026 года уральская столица примет молодежные делегации со всего мира.
Екатеринбург станет столицей крупнейшего международного молодежного события в 2026 году. Проведение Международного фестиваля молодежи в сентябре будущего года было официально утверждено указом Президента России Владимира Путина. Соответствующий документ решения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи. Возложить функции оператора по финансовому обеспечению и организации мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля», — следует из указа Президента Российской Федерации.
Проведение фестиваля станет важным событием для всего Уральского федерального округа, который обладает большим опытом в организации масштабных мероприятий. Ожидается, что в Екатеринбург приедут делегации со всего мира.