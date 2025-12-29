Работники раскрыли, что положил «Сургутнефтегаз» в новогодние подарки для сотрудников

«Обзор новогоднего подарка от профсоюзной организации “Сургутнефтегаза”. В этом году профсоюз действительно постарался. Коробка с логотипом мне очень нравится. Внутри нее два треугольника с конфетами. Дальше — большой стеклянный чайник, внутрь положили ароматный чай и маленькую декоративную гирлянду. И наконец, идет еще одна коробка с большим имбирным пряником. Вот такой уютный и праздничный подарок получили работники в этом году», — рассказала сотрудница в видео.