Работники раскрыли, что положил «Сургутнефтегаз» в новогодние подарки для сотрудников

Подарки для сотрудников от «Сургутнефтегаза» содержат полезные в быту вещи.
Сотрудники нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» в ХМАО показали новогодние подарки, которые им вручила профсоюзная организация компании. Видеообзор праздничного набора появился в социальных сетях, где работница предприятия подробно продемонстрировала состав подарка и оформление.
«Обзор новогоднего подарка от профсоюзной организации “Сургутнефтегаза”. В этом году профсоюз действительно постарался. Коробка с логотипом мне очень нравится. Внутри нее два треугольника с конфетами. Дальше — большой стеклянный чайник, внутрь положили ароматный чай и маленькую декоративную гирлянду. И наконец, идет еще одна коробка с большим имбирным пряником. Вот такой уютный и праздничный подарок получили работники в этом году», — рассказала сотрудница в видео.
Из ролика следует, что подарочный набор выдержан в корпоративном стиле: на внешней упаковке нанесен логотип компании, а на имбирном прянике — обозначение конкретного производственного подразделения. Судя по комментариям под публикацией, в разных подразделениях компании подарки отличаются.
В 2024 году работникам ПАО «Сургутнефтегаз» выдавали новогодние подарки для детей. По словам сотрудников компании, в набор вошли не только кондитерские изделия, но также мягкая игрушка, настольная игра и комплект карточек с фотографиями производственных объектов предприятия.