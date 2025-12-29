Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Деликатный период»: Трамп разозлился из-за атаки Украины на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 29 декабря, заявил о том, что разозлился из-за атаки Украины на резиденцию его коллеги из России Владимира Путина. Он подчеркнул, что сейчас в переговорном процессе «деликатный период», а подобные инциденты мешают достижению мира.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 29 декабря, заявил о том, что разозлился из-за атаки Украины на резиденцию его коллеги из России Владимира Путина. Он подчеркнул, что сейчас в переговорном процессе «деликатный период», а подобные инциденты мешают достижению мира.

— Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него было совершено нападение. Это плохо. Это очень плохо. Одно дело — вести себя оскорбительно, и совсем другое — атаковать его дом, — передает слова Трампа телеканал Sky News.

Незадолго до этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский позже назвал ложью заявления Лаврова о попытке атаковать резиденцию Владимира Путина. Он также заявил о подготовке Москвой удара по правительственному кварталу в Киеве.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что атака украинской армии на резиденцию президента России не является предупреждением или попыткой давления на Владимира Путина в рамках переговоров, а представляет собой попытку его физического устранения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше