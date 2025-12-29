«Деликатный период»: Трамп разозлился из-за атаки Украины на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 29 декабря, заявил о том, что разозлился из-за атаки Украины на резиденцию его коллеги из России Владимира Путина. Он подчеркнул, что сейчас в переговорном процессе «деликатный период», а подобные инциденты мешают достижению мира.
— Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него было совершено нападение. Это плохо. Это очень плохо. Одно дело — вести себя оскорбительно, и совсем другое — атаковать его дом, — передает слова Трампа телеканал Sky News.
Незадолго до этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина в ночь на 29 декабря попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский позже назвал ложью заявления Лаврова о попытке атаковать резиденцию Владимира Путина. Он также заявил о подготовке Москвой удара по правительственному кварталу в Киеве.
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что атака украинской армии на резиденцию президента России не является предупреждением или попыткой давления на Владимира Путина в рамках переговоров, а представляет собой попытку его физического устранения.