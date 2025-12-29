Путин переназначил Ковальчука президентом Курчатовского института

Владимир Путин подписал указ о переназначении Михаила Ковальчука президентом НИЦ «Курчатовский институт». Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
«Назначить Ковальчука Михаила Валентиновича президентом федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт” сроком на пять лет”, — сказано в документе.
Указ начнет действовать 31 декабря 2025 года.
Михаил Ковальчук является президентом Курчатовского института с 2015 года. Он сменил на этом посту Евгения Велихова.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
