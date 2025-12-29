Муж подал в суд на жену, которая отказалась пожертвовать ему печень

В Южной Корее мужчина подал в суд на свою жену, потому что та отказалась пожертвовать ему печень для спасения его жизни. О необычной истории сообщает портал Oddity Central.
По информации СМИ, супруги были в браке три года и воспитывали двух маленьких детей. Зимой 2024 года у мужчины диагностировали редкое заболевание печени — первичный билиарный цирроз. Врачи предупредили, что без пересадки он может прожить не более года.
После того как мужчину внесли в список ожидания, врачи выяснили, что жена подходит в качестве донора с совместимостью более 95 процентов. Но женщина неожиданно отказалась от операции, сославшись на «патологический страх перед иглами и острыми предметами».
В итоге муж обвинял жену в предательстве, а его родители настаивали на том, что только она может спасти его жизнь. Однако вскоре нашелся донор, и трансплантация прошла успешно.
После выздоровления мужчина начал сомневаться в словах жены и выяснил, что ранее она уже проходила аппендэктомию и ряд инъекций. В разговоре женщина призналась, что настоящей причиной отказа был страх осложнений, которые могли оставить ее детей без матери. Муж счел эти аргументы недостаточными и подал в суд, обвиняя супругу в «злонамеренном оставлении» и нарушении супружеских обязанностей.
Дело вызвало широкий общественный резонанс, но суд поддержал позицию женщины. В своем решении суд отметил, что донорство органов является добровольным выбором и не может считаться обязательством даже в браке. Также было признано, что мотивы отказа были связаны с заботой о детях и не имели злого умысла.
После завершения судебного процесса супруги согласовали развод. Женщина получила опеку над детьми и продолжила оказывать финансовую поддержку бывшему мужу во время его восстановления, говорится в материале.
Еще одна необычная история произошла в Китае. Родители подали на развод из-за того, чтобы больше года не могли договориться о том, как назвать своего ребенка.