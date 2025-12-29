Муж подал в суд на жену, которая отказалась пожертвовать ему печень

После выздоровления мужчина начал сомневаться в словах жены и выяснил, что ранее она уже проходила аппендэктомию и ряд инъекций. В разговоре женщина призналась, что настоящей причиной отказа был страх осложнений, которые могли оставить ее детей без матери. Муж счел эти аргументы недостаточными и подал в суд, обвиняя супругу в «злонамеренном оставлении» и нарушении супружеских обязанностей.