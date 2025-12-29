Ричмонд
Британские масоны подали в суд на полицию, обвинив в дискриминации

Члены масонской ложи Великобритании подали иск в суд против лондонской полиции. Они требуют отменить новое правило, по которому стражи порядка обязаны сообщать руководству о своём членстве в масонском сообществе. Об этом пишет The Guardian.

Источник: Life.ru

Полиция Лондона ввела это требование в начале декабря. В ведомстве заявили, что принадлежность к масонской ложе может быть связана с коррупцией, поэтому такая информация обязательна для раскрытия.

Масоны считают, что новая политика — это религиозная дискриминация. В иске они обвинили комиссара столичной полиции Марка Роули в том, что он «придумывает законы на ходу», а его ведомство — в «раздувании теорий заговора».

Глава Великой ложи Великобритании Эндриан Марш сообщил, что слушание дела назначено на январь. Он подчеркнул, что полиция не проводила консультаций перед введением правила.

«Эта политика незаконна, несправедлива и дискриминационна. Она нарушает права человека наших членов», — заявил Марш.

Представитель лондонской полиции подтвердил, что ведомство знает о начале судебного процесса, и добавил, что намерено отстаивать свою позицию.

Кстати, в начале года принадлежность к масонам приписывали даже миллиардеру Илону Маску. Причём называли его лидером масонской ложи. Предположение основывали на ряде символов компаний основателя SpaceX.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

