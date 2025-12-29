Британские масоны подали в суд на полицию, обвинив в дискриминации

Полиция Лондона ввела это требование в начале декабря. В ведомстве заявили, что принадлежность к масонской ложе может быть связана с коррупцией, поэтому такая информация обязательна для раскрытия.
Масоны считают, что новая политика — это религиозная дискриминация. В иске они обвинили комиссара столичной полиции Марка Роули в том, что он «придумывает законы на ходу», а его ведомство — в «раздувании теорий заговора».
Глава Великой ложи Великобритании Эндриан Марш сообщил, что слушание дела назначено на январь. Он подчеркнул, что полиция не проводила консультаций перед введением правила.
«Эта политика незаконна, несправедлива и дискриминационна. Она нарушает права человека наших членов», — заявил Марш.
Представитель лондонской полиции подтвердил, что ведомство знает о начале судебного процесса, и добавил, что намерено отстаивать свою позицию.
Кстати, в начале года принадлежность к масонам приписывали даже миллиардеру Илону Маску. Причём называли его лидером масонской ложи. Предположение основывали на ряде символов компаний основателя SpaceX.
