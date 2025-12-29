Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Мясников раскрыл помогающий избежать похмелья совет отца

Универсального способа справиться с похмельем нет, заявил доктор.

Источник: Аргументы и факты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» поделился секретом своего отца, который помогает предотвратить похмелье.

«Он говорил: “Алек, никогда не пей после девяти вечера. Тогда к утру у тебя все будет хорошо”», — сообщил доктор, ссылаясь на совет отца.

Мясников подчеркнул, что универсального средства от похмелья не существует. Он пояснил, что различные способы могут лишь немного смягчить неприятные ощущения. «Действенный способ только один: не нажираться», — врач.

Ранее Мясников опроверг распространенное заблуждение относительно похмелья. Он не подтвердил мнение о том, что алкоголь приводит к гибели клеток мозга, которые затем выводятся с мочой.

Также ранее Александр Мясников призвал россиян меньше есть, чтобы избежать острого панкреатита.