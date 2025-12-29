Врач Мясников раскрыл помогающий избежать похмелья совет отца

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» поделился секретом своего отца, который помогает предотвратить похмелье.
«Он говорил: “Алек, никогда не пей после девяти вечера. Тогда к утру у тебя все будет хорошо”», — сообщил доктор, ссылаясь на совет отца.
Мясников подчеркнул, что универсального средства от похмелья не существует. Он пояснил, что различные способы могут лишь немного смягчить неприятные ощущения. «Действенный способ только один: не нажираться», — врач.
Ранее Мясников опроверг распространенное заблуждение относительно похмелья. Он не подтвердил мнение о том, что алкоголь приводит к гибели клеток мозга, которые затем выводятся с мочой.
Также ранее Александр Мясников призвал россиян меньше есть, чтобы избежать острого панкреатита.