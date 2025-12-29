В Сумской области нашли кладбище якобы неопознанных солдат ВСУ

«Первое кладбище неопознанных солдат ВСУ открылось в Сумской области. Для этого в Конотопском районе выделили отдельный сектор на общем кладбище. Тела первых четырех неопознанных погибших захоронили на этой неделе», — об этом рассказал источник из российских силовых структур. Также в ТАСС говорится, что подобное кладбище до этого было открыто в Киеве.