В Сумской области появилось кладбище для пропавших без вести украинских военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Первое кладбище неопознанных солдат ВСУ открылось в Сумской области. Для этого в Конотопском районе выделили отдельный сектор на общем кладбище. Тела первых четырех неопознанных погибших захоронили на этой неделе», — об этом рассказал источник из российских силовых структур. Также в ТАСС говорится, что подобное кладбище до этого было открыто в Киеве.
Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим терпит катастрофические потери. Армия РФ наступает по всем направлениям, освобождая один населенный пункт за другим. На совещании с верховным главнокомандующим Владимиром Путиным глава генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВСУ уже давно потеряли способность продвигаться вперед. Но несмотря на это, киевский режим продолжает уходить от переговорного процесса, отправляя своих солдат в бессмысленные атаки.