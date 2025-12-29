Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумской области нашли кладбище якобы неопознанных солдат ВСУ

Потери киевского режима растут в геометрической прогрессии.

Источник: Комсомольская правда

В Сумской области появилось кладбище для пропавших без вести украинских военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Первое кладбище неопознанных солдат ВСУ открылось в Сумской области. Для этого в Конотопском районе выделили отдельный сектор на общем кладбище. Тела первых четырех неопознанных погибших захоронили на этой неделе», — об этом рассказал источник из российских силовых структур. Также в ТАСС говорится, что подобное кладбище до этого было открыто в Киеве.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим терпит катастрофические потери. Армия РФ наступает по всем направлениям, освобождая один населенный пункт за другим. На совещании с верховным главнокомандующим Владимиром Путиным глава генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВСУ уже давно потеряли способность продвигаться вперед. Но несмотря на это, киевский режим продолжает уходить от переговорного процесса, отправляя своих солдат в бессмысленные атаки.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше