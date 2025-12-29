Ричмонд
Отправка новобранцев на службу будет осуществляться так же два раза в год

МО РФ: отправка новобранцев на службу будет осуществляться так же 2 раза в год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Отправка вновь призванных граждан к месту прохождения военной службы останется прежней — это будет осуществляться два раза в год, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет проводиться в течение календарного года.

«Отправка призванных граждан к местам прохождения военной службы, как и прежде, будет осуществляться два раза в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря)», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что в указанный период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий.

Путин в понедельник подписал указ, которым постановил призвать в 2026 году 261 тысячу человек на срочную службу в ходе круглогодичного призыва.