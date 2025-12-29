К концу 2026 года в Ростове завершат реставрацию здания бывшего окружного суда

По информации комитета по охране ОКН Ростовской области, окружной суд в Ростове-на-Дону был учрежден в 1909 году. Строительство здания инстанции началось в 1911 году, а завершилось в 1914. В феврале 1918 года суд временно упразднили, но уже в апреле он возобновил свою деятельность.