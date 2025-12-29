К концу 2026 года в Ростове завершат реставрацию здания бывшего окружного суда

В Ростове-на-Дону запланировали реставрацию бывшего окружного суда на Социалистической, 164/35 (Литер А). Конкурс на проведение работ уже завершили, подрядчик определен. Эту информацию указали на сайте госзакупок.
Речь идет о здании 1914 года, это объект культурного наследия регионального значения. Для сохранения облика постройки планируют капитальный ремонт кровли, южного и западного фасадов, дворовых фасадов. Также должны обновить два кабинета.
Стоимость контракта — 70,5 млн рублей. В сопроводительной информации указано, что закупка проводится на средства из федерального бюджета. Заказчик — Ростовский областной суд.
Подрядчик — ООО «СМП-161» — выиграл тендер в начале декабря 2025 года. Работы должны быть выполнены до 30 октября, срок исполнения контракта — до 31 декабря 2026 года.
По информации комитета по охране ОКН Ростовской области, окружной суд в Ростове-на-Дону был учрежден в 1909 году. Строительство здания инстанции началось в 1911 году, а завершилось в 1914. В феврале 1918 года суд временно упразднили, но уже в апреле он возобновил свою деятельность.
После установления советской власти в 1920 году система судопроизводства изменилась, и окружные суды были упразднены. Однако функциональное назначение здания в дальнейшем не менялось.
После Великой Отечественной войны постройка была полностью восстановлена с сохранением первоначальных габаритов и стилистических особенностей фасадов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.