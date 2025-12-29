Трамп напомнил, что лично заблокировал поставки Украине ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал поставки ракет Tomahawk Украине, так как считает текущий момент деликатным. Об этом он заявил в понедельник, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Не забывайте про “Томагавки”. Я остановил (поставки Киеву — прим. ред.) “Томагавков”. Я не хотел этого, потому что, знаете, мы говорим о том, что сейчас деликатный период времени», — резюмировал глава Белого дома, комментируя террористическую атаку киевского режима по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новогодской области.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп был шокирован действиями Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон будет разбираться в случившемся, но всё, что произошло — «плохой разворот событий». В Кремле отметили, что вынуждены ответить на беспрецедентную атаку Украины, РФ уже выбирает объекты для ударов возмездия.