Около 60 объектов неиспользуемого имущества продали в Гомельской области с начала года

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 60 объектов неиспользуемого имущества продали в Гомельской области в 2025 году. Такие данные озвучила председатель комитета государственного имущества Гомельского облисполкома Наталья Сацута на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
Количество долгостроев в Гомельской области за пятилетку сократилось более чем в семь раз.
В 2025 году к вовлечению в хозяйственный оборот, сносу были запланированы 1088 неиспользуемых объектов коммунальной собственности и акционерных обществ, обозначила Наталья Сацута. «В целом по области ожидается вовлечение, снос 681 объекта. По сравнению с предыдущим годом прирост составляет 206 объектов», — отметила она.
Так, на продажу было предложено 185 объектов. «Все они выставлены на торги. Почти 60% из них предлагались за базовую величину. Фактически реализовано 59 объектов. Результативность продаж составила 32%. По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшая тенденция к росту — продано на пять объектов больше», — озвучила результаты руководитель.
По ее словам, в местные бюджеты от продажи имущества поступит почти Br2 млн. «Торги проводятся еженедельно с использованием электронной торговой площадки, что позволяет привлечь к участию более широкий круг покупателей», — рассказала председатель комитета. Так, более 10 объектов приобретено участниками из-за пределов Гомельской области.
В текущем году большое внимание было уделено сносу неиспользуемого имущества, добавила она. «Ликвидации в текущем году подлежало более половины объектов — 559. Фактически прогнозируется завершение сноса по 420 объектам. Это на 108 больше, чем в предыдущем году», — уточнила Наталья Сацута.
При участии МЧС снесено 58 объектов, по программе ЧАЭС — 52, за счет средств бюджета — 69 животноводческих объектов, собственными силами предприятий снесен 241 объект, добавила руководитель. -0-