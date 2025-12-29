Звезда «ДОМ-2» Стас Каримов разводится с женой после двух лет брака

Софья Мочалова, подводя итоги уходящего года, рассказала о разрыве отношений со звездой телешоу «ДОМ-2» Стасом Каримовым. Несмотря на это, она с оптимизмом смотрит в будущее и теперь движется к своей мечте.
— Научилась отстаивать свои личные границы, начала себя ценить, любить и уважать. Повзрослела — поняла, что я здесь для себя, — отметила Мочалова.
Мочалова и Каримов поженились в 2023 году. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Злата.
До этого российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил о разводе с супругой Полиной Селедцовой. Пара впервые заключила брак в 2015 году, но через три года рассталась. Позже они возобновили отношения и вновь поженились в октябре 2022 года.
Ранее блогерша Оксана Самойлова подала заявление на развод с рэпером Джиганом и оплатила государственную пошлину. Позднее столичный суд подтвердил, что получил иск о расторжении брака к артисту. История любви родителей четверых детей, оказавшихся на грани расставания, — в материале «Вечерней Москвы».