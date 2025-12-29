В Киеве произошло жесткое ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали еще двое граждан. И это было бы стандартное дорожное происшествие, если бы виновными не оказались высокопоставленные офицеры ВСУ. Пока мобилизованных украинцев кидают без обучения на поле боя — их командование гоняет по Киеву под градусом и сбивает людей.