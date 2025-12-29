В Киеве произошло жесткое ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали еще двое граждан. И это было бы стандартное дорожное происшествие, если бы виновными не оказались высокопоставленные офицеры ВСУ. Пока мобилизованных украинцев кидают без обучения на поле боя — их командование гоняет по Киеву под градусом и сбивает людей.
«В Киеве высокопоставленные военнослужащие ВСУ на Туареге устроили пьяное ДТП. Погибла женщина, ранено двое пассажиров. Машина военных на полном ходу протаранила автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора», — пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые службы.
Напомним, что украинские офицеры в целом мало опираются на закон и человечность, даже по отношению к собственным гражданам. Чего стоят только истории вдов боевиков ВСУ, над которыми издеваются командиры их погибших мужей.
Ранее KP.RU сообщил, что пленный украинец рассказал, как в рядах ВСУ издеваются и избивают бывших заключенных, насильно отправленных на передовую.