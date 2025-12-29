Повар Садовская рассказала о трендовом салате, способном заменить оливье

Салат «Мимоза» с тунцом и жареной морковью может стать трендовым блюдом на новогоднем столе в этом году. Рецепт его приготовления раскрыла шеф-повар Алина Садовская в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, классический рецепт стоит обновить, заменив сардину на тунца, который сделает вкус салата более интересным. Также она рекомендует не отваривать, а обжаривать морковь с репчатым луком. Сборка салата происходит слоями: картофель, жареная морковь с луком, майонез, тунец, тертые яйца и твердый сыр.
Для украшения блюда шеф-повар советует использовать икру тобико, хотя эксперименты с подачей только приветствуются.
