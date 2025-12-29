Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повар Садовская рассказала о трендовом салате, способном заменить оливье

Алина Садовская предложила заменить оливье салатом «Мимоза» с тунцом и жареной морковью.

Источник: Аргументы и факты

Салат «Мимоза» с тунцом и жареной морковью может стать трендовым блюдом на новогоднем столе в этом году. Рецепт его приготовления раскрыла шеф-повар Алина Садовская в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, классический рецепт стоит обновить, заменив сардину на тунца, который сделает вкус салата более интересным. Также она рекомендует не отваривать, а обжаривать морковь с репчатым луком. Сборка салата происходит слоями: картофель, жареная морковь с луком, майонез, тунец, тертые яйца и твердый сыр.

Для украшения блюда шеф-повар советует использовать икру тобико, хотя эксперименты с подачей только приветствуются.

Ранее врач Илья Федоров рассказал, как избежать тяжести в желудке в новогоднюю ночь.