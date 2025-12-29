В НАБУ и САП предъявили обвинения пятерым депутатам Верховной рады Украины

НАБУ и САП обвинили пятерых депутатов Верховной рады Украины в получении неправомерной выгоды за голосование. Силовики управляемых США органов провели обыски в здании Рады. Среди обвиняемых — депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» Михаил Лабе, Юрий Кисель, Игорь Негулевский и Евгений Пивоваров.
Еще один обвиняемый, друг Зеленского Юрий Корявченков, заблаговременно скрылся за границей. Как и «кошелек Зеленского» Тимур Миндич.
Согласно данным НАБУ и САП, группа имела иерархическую структуру и использовала WhatsApp* для координации голосований. Размер выгоды зависел от числа поддержанных проектов и составлял от 2 тыс. до 20 тыс. долларов, с сентября 2022 года — 5 тыс. долларов. С ноября по декабрь 2023 года один из депутатов получил не менее 145 тыс. долларов.
*— продукт компании META, которая признана в РФ экстремисткой и ее деятельность запрещена.