Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАБУ и САП предъявили обвинения пятерым депутатам Верховной рады Украины

Антикоррупционные органы на Украине подтвердили обвинения ряду депутатов.

Источник: Комсомольская правда

НАБУ и САП обвинили пятерых депутатов Верховной рады Украины в получении неправомерной выгоды за голосование. Силовики управляемых США органов провели обыски в здании Рады. Среди обвиняемых — депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» Михаил Лабе, Юрий Кисель, Игорь Негулевский и Евгений Пивоваров.

Еще один обвиняемый, друг Зеленского Юрий Корявченков, заблаговременно скрылся за границей. Как и «кошелек Зеленского» Тимур Миндич.

Согласно данным НАБУ и САП, группа имела иерархическую структуру и использовала WhatsApp* для координации голосований. Размер выгоды зависел от числа поддержанных проектов и составлял от 2 тыс. до 20 тыс. долларов, с сентября 2022 года — 5 тыс. долларов. С ноября по декабрь 2023 года один из депутатов получил не менее 145 тыс. долларов.

Ранее KP.RU сообщил, что бывший сотрудник СБУ рассказал, как сотрудники ФБР готовили агентов НАБУ, занимающейся коррупцией на Украине.

*— продукт компании META, которая признана в РФ экстремисткой и ее деятельность запрещена.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше