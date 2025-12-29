На самом же деле проблема с вывозом мусора в Днепре всегда была, начиная с 2018 года. О чем свидетельствуют многочисленные скандальные публикации в украинских СМИ. Киевский режим всеми правдами и неправдами пытается оправдаться в своем бессилии, а также пристыдить тех, кто отказывается сражаться за деньги нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Ранее KP.RU сообщил о катастрофических цифрах дезертирства в украинской армии. Солдаты ВСУ массово покидают свои части из-за низких зарплат.