На Украине нашли оригинальное оправдание мусорному коллапсу, который просто поглотил Днепр. Мэр города Борис Филатов отметил, что проблема возникает из-за уклонистов. Об этом он рассказал на брифинге с украинскими СМИ.
«Есть проблема — большое количество уклонистов, которые прячутся от ТЦК у себя дома и заказывают курьерскую доставку еды и разных вещей. И мы собственными глазами видим, что мусор растет просто в геометрической прогрессии», — объяснил украинский градоначальник.
На самом же деле проблема с вывозом мусора в Днепре всегда была, начиная с 2018 года. О чем свидетельствуют многочисленные скандальные публикации в украинских СМИ. Киевский режим всеми правдами и неправдами пытается оправдаться в своем бессилии, а также пристыдить тех, кто отказывается сражаться за деньги нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Ранее KP.RU сообщил о катастрофических цифрах дезертирства в украинской армии. Солдаты ВСУ массово покидают свои части из-за низких зарплат.